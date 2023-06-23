Про це повідомляє Херсонська ОВА та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Російська авіація вкотре атакувала населені пункти Новокаховської громади. На Козацьке армія рф скинула три керовані авіабомби, на Веселе - одну", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної адміністрації.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 житлових будинків. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії.

"Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1956 р.н. був обстежений лікарями, діагностували контузію, надали усю необхідну медичну допомогу. Постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні", - повідомляє Лукашук.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 4 господарські споруди та лінії електропередачі.