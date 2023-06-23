Росіяни гатили по Дніпропетровщині та Херсонщині: пошкоджено житлові будинки, є поранений
Російські загарбники у п'ятницю, 23 червня, обстріляли Херсонську та Дніпропетровську області. Унаслідок атак пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, також є поранений
Про це повідомляє Херсонська ОВА та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Російська авіація вкотре атакувала населені пункти Новокаховської громади. На Козацьке армія рф скинула три керовані авіабомби, на Веселе - одну", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної адміністрації.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 житлових будинків. Люди не постраждали.
На Дніпропетровщині ворог вдарив по Нікополю з важкої артилерії.
"Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1956 р.н. був обстежений лікарями, діагностували контузію, надали усю необхідну медичну допомогу. Постраждалий знаходиться на амбулаторному лікуванні", - повідомляє Лукашук.
Унаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 4 господарські споруди та лінії електропередачі.
- Вночі 22 червня в більшості регіонів України оголошували тривогу через атаку "шахедів" та ракет. На Одещині ППО працювала по ворожих цілях, але є влучання. У Криворізькому районі понівечені 10 будинків, перебиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.
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