Росіяни готують другу хвилю широкомасштабного наступу на територію України, до якої треба бути готовими і згуртованими, – Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Триває одинадцятий день героїчного національного спротиву! Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини та Харківщини, Чернігівщини та Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Українське військо дає гідну відсіч, і день нашої перемоги над російською химерою наближується з кожним днем, але ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", – йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що наразі стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.



Окупанти намагаються взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні сили та створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення. Основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, що, на їхню думку, створить умови економічного придушення українського спротиву. Також ворог не полишає надій заволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра.

Данілов зауважує, що з української сторони відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням.

"Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття вперед", – підсумував він.

Нагадаємо, Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли нищити Україну та нищити український народ. Поки вони не хочуть визнати свого фіаско, але цей час вже близько, каже Олексій Резніков.