Росіяни готують новий етап бойових дій з проведенням стратегічних операцій, - військовий експерт Самусь
Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що керівництво РФ намагається заморозити ситуацію на фронті
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Росії вже ухвалили рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил РФ та формування резервів для проведення нових операцій в наступному році. Вже можна зробити висновок, що Росія втратила можливості, щоб створити в Україні гуманітарну катастрофу шляхом масованих ракетних ударів під час зимового сезону, втратила можливість переломити стратегічну ситуацію. Очевидно, що черговий план російського керівництва не вдався", - зазначив Самусь.
За словами військового експерта, за два - три місяці противник готує новий етап бойових дій з проведенням стратегічної операції, можливо з залученням території Білорусі.
"Росіянам зараз необхідно заморозити ситуацію на фронті для підготовки нових резервів. Для України є важливим не допустити замороження ситуації та протягом цих двох - трьох місяців проводити наступальні операції, які виб'ють ініціативу у російського керівництва щодо створення резервів. Щоб ворог не зміг створити боєздатні частини для виконання окремих операцій", - додав Самусь.
- Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що у район Кремінної зараз прибуває більше ворожого підкріплення, ніж під Бахмут
- За даними розвідки Великої Британії, західна група військ РФ на чолі з новим командувачем Євгеном Нікіфоровим буде утримувати район навколо Кремінної та Сватова
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.66
- Актуальне
- Важливе