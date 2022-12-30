Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії вже ухвалили рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил РФ та формування резервів для проведення нових операцій в наступному році. Вже можна зробити висновок, що Росія втратила можливості, щоб створити в Україні гуманітарну катастрофу шляхом масованих ракетних ударів під час зимового сезону, втратила можливість переломити стратегічну ситуацію. Очевидно, що черговий план російського керівництва не вдався", - зазначив Самусь.

За словами військового експерта, за два - три місяці противник готує новий етап бойових дій з проведенням стратегічної операції, можливо з залученням території Білорусі.

"Росіянам зараз необхідно заморозити ситуацію на фронті для підготовки нових резервів. Для України є важливим не допустити замороження ситуації та протягом цих двох - трьох місяців проводити наступальні операції, які виб'ють ініціативу у російського керівництва щодо створення резервів. Щоб ворог не зміг створити боєздатні частини для виконання окремих операцій", - додав Самусь.

Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що у район Кремінної зараз прибуває більше ворожого підкріплення, ніж під Бахмут

За даними розвідки Великої Британії, західна група військ РФ на чолі з новим командувачем Євгеном Нікіфоровим буде утримувати район навколо Кремінної та Сватова

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