Про це мовиться у звіті військової розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Від 24 лютого Росія вчетверте змінить командування західного військового округу, новим головою стане генерал-лейтенант Євген Нікіфоров .У розвідці нагадали, що його попередника, Сергія Кузовльова, призначили лише три місяці тому.

Зазначається, що новий командувач Євген Нікіфоров раніше брав активну участь у плануванні "катастрофічної" спроби західного й східного округів військ РФ наступати на Київ через Чорнобильську зону.

За даними розвідки, західний військовий округ, вірогідно "має завдання утримувати правий фланг Росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового".

"Оскільки будь-яка сторона може спробувати наступати в цьому секторі, Нікіфоров бере на себе важливу оперативну роль у конфлікті", - наголосили у військовій розвідці Великої Британії.

Фахівці додали, що зміна офіцерського командування військ РФ свідчить про розбіжності у плануванні бойових дій міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, про зміну командувача західного військового округу армії РФ раніше повідомило Головне управління розвідки МО України. Там зазначили, що формальною причиною звільнення попередника Нікіфорова був провал наступу РФ на Лиманському напрямку.

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