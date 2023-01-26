Росіяни готують нову хвилю "фільтрації" мешканців тимчасово окупованих частин Харківщини й Херсонщини
Російські загарбники готуються до нових фільтраційних заходів щодо мирних жителів тимчасово окупованих територій Харківської та Херсонської областей
Про це інформує Центр національного спротиву.
Рашисти планують масштабну перевірку телефонів мешканців на наявність українських додатків, зокрема банків та сервісів з онлайн-освітою.
"Окупанти готуються до нової масової перевірки мешканців Харківської та Херсонської областей на "лояльність", - наголошують у пресслужбі.
На півдні окупанти збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами. У жителів запитують про військовий облік, власні транспортні засоби та адреси акаунтів у соціальних мережах для перевірки.
Центр національного спротиву закликає за можливості евакуюватися.
На сайті є поради щодо чистки телефона та поводження під час арешту.
Крім того, спеціалісти радять чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.
- Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники незаконно вивозять медпрацівників з Донецька до Маріуполя.
- 10 січня загарбники в тимчасово окупованій Чаплинській громаді, Херсонщина, провели фільтраційний рейд: заходили до будинків, перевіряли документи й телефони.
- Окупанти змусили 30 мешканців Бахмута, що на Донеччині, виїхати до Ростова: за даними Центру національного спротиву, їх вивезли до фільтраційних таборів.
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