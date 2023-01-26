Про це інформує Центр національного спротиву.

Рашисти планують масштабну перевірку телефонів мешканців на наявність українських додатків, зокрема банків та сервісів з онлайн-освітою.

"Окупанти готуються до нової масової перевірки мешканців Харківської та Херсонської областей на "лояльність", - наголошують у пресслужбі.

На півдні окупанти збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами. У жителів запитують про військовий облік, власні транспортні засоби та адреси акаунтів у соціальних мережах для перевірки.

Центр національного спротиву закликає за можливості евакуюватися.

На сайті є поради щодо чистки телефона та поводження під час арешту.

Крім того, спеціалісти радять чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.