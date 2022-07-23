Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець, - ISW
Росіяни мінують узбережжя річки Інгулець та готуються до контрнаступу Збройних сил України на Півдні
Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW.
За даними експертів зі США, українські війська утримують плацдарм на річці Інгулець біля Лозового. Росіяни продовжували зосереджуватися на обороні раніше зайнятих позицій та намагаються запобігти наступу українських військ на Південному напрямку.
У ISW звертають увагу, що оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило, що російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до контрнаступу України в цьому районі.
Американські аналітики констатують, що українські сили продовжують загрожувати російським опорним пунктам логістики на Південном напрямку. Зокрема, 22 липня українські війська знищили п'ять російських опорних пунктів і два російських склади боєприпасів у районі Зелендольська та Скадовська Херсонської області.
Водночас ISW не може підтвердити чутки про оточення українцями російських військ під Високопіллям.
- 23 липня у ОК "Південь" повідомили, що на Південному напрямку за минулу добу було знищено 93 російських загарбники, українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.65
-
EUR
Купівля 37.88Продаж 39.15
- Актуальне
- Важливе