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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та мінують узбережжя річки Інгулець, - ISW

23 липня, 2022 субота
06:59
війна з Росією війна з РФ

Росіяни мінують узбережжя річки Інгулець та готуються до контрнаступу Збройних сил України на Півдні

Про це повідомляє Інститут дослідження війни - ISW

За даними експертів зі США, українські війська утримують плацдарм на річці Інгулець біля Лозового. Росіяни продовжували зосереджуватися на обороні раніше зайнятих позицій та намагаються запобігти наступу українських військ на Південному напрямку. 

У ISW звертають увагу, що оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило, що російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до контрнаступу України в цьому районі.

Американські аналітики констатують, що українські сили продовжують загрожувати російським опорним пунктам логістики на Південном напрямку.  Зокрема, 22 липня українські війська знищили п'ять російських опорних пунктів і два російських склади боєприпасів у районі Зелендольська та Скадовська Херсонської області. 

Водночас ISW не може підтвердити чутки про оточення українцями російських військ під Високопіллям.

  • 23 липня у ОК "Південь" повідомили, що на Південному напрямку за минулу добу було знищено 93 російських загарбники, українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині. 

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Херсон
ЗСУ
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