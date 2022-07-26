Росіяни КамАЗами вивозили з окупованої Харківщини награбоване, залишалися лише стіни, - депутат облради

Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Харківської обласної ради Анатолій Козловський.

"На раніше окупованих територіях росіяни дуже багато награбували. Майже все вивезено майно. Є приклади, коли КАМАЗи приходили з Бєлгородської області і забирали награбоване. Вивезли все, щоб ви розуміли, у мене знаходиться дача на окупованій території, повивозили газонокосарки, граблі і вила. Вивозять все - залишають тільки стіни", - сказав він.

Козловський додав, що у Росію також вивозили людей.

"Є закатовані люди, є ті, хто зник безвісти і немає з ними зв'язку, не можна встановити можливості встановити, де вони зараз перебувають. Є свідчення очевидців, які кажуть, що патріотично налаштованих громадян вивозили на певні промислові об'єкти і вони там зникали", - зазначив депутат.