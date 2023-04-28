Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Ситуація на Вугледарському напрямку без змін. Йде війна і бої набувають повсякденного характеру. Росіяни продовжують використовувати авіацію, артилерію та піхоту для штурмів наших позицій", - розповів Кішак

Військовослужбовець ЗСУ додав, що Росія почала відправляти на фронт строковиків

"У нас все без змін. Окрім того, що росіяни почали відправляти на фронт молодих людей. Зокрема, від 20 до 24 років. Нещодавно ми взяли в полон 22-річного хлопця. Він розповів, що їх примусово відправили на лінію фронту. Хочу наголосити, що ці хлопці звичайні строковики, не контрактники. За їхніми словами, вони навчались в університеті і їх мобілізували, а вже через 20 днів їх відправили в Україну", - додав він.