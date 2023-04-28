Росія за добу війни втратила 540 військових, 18 артсистем та засіб ППО
Росія втратила з початку повномасштабної війни в Україні понад 188,9 тис. військовослужбовців, 2473 безпілотники, 7184 бронемашин
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
- особовий склад ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3694 (+0) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7181 (+3) од,
- артилерійські системи – 2905 (+18) од,
- РСЗВ – 543 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 294 (+1) од,
- літаки – 308 (+0) од,
- гелікоптери – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5819 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 353 (+1).
Дані уточнюються.
- 27 квітня повідомлялося, що ЗСУ за добу ліквідували 510 російських військових, 21 дрон, 16 бронемашин і два танки.
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