Росіяни концентрують сили на Донецькій дузі, - військовий експерт Попович
Військовий експерт Денис Попович вважає, що противник й далі намагатиметься захопити Донеччину
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни концентрують свої сили на Донецький дузі - це Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Противник й далі намагатиметься захопити повністю Донеччину, вони й далі атакуватимуть Бахмут. Ворог буде намагатися наступатиме ще й на Луганщині. Вони не приховують, що хочуть відіграти позиції, які вони втратили в результаті контрнаступу ЗСУ та атакувати Куп'янськ. Для цього вони концентрують мобілізованих, кадрову російську армію, яку перекинули з правобережжя Херсонщини", - пояснив Попович.
Військовий експерт також додав, що ЗСУ атакуватимуть ворога на Луганщині, у напрямку Сватове - Кремінна. Ми бачимо певні успіхи українських захисників на цьому напрямку. Зокрема, навколо Кремінної.
"На Мелітопольському напрямку бачимо знищення об’єктів розташування російських позицій, знищення складів з боєкомплектом РФ, казарм. Ми намагаємось встановити контроль і встановлюємо його. Можна передбачити, де саме протиборчі сторони будуть докладати максимум зусиль, щоб продовжити кампанію у найближчі місяці", - зазначив Попович.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати оборону ЗСУ
- За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 97 тис. загарбників, 653 крилаті ракети та 2985 танків
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе