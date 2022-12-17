Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку важка. Бахмут – це ключове місце, де ворог намагається прорвати нашу оборону. І вдень, і вночі противник групами намагається прорватися. Бахмут закидають РСЗВ, артилерією, мінометами. Бахмут подекуди горить, подекуди зруйнований, він вже схожий на Маріуполь", - підкреслив Сазонов.

За словами бійця, у Бахмуті ворог сконцентрував великі сили. Росіяни перекинули війська з Херсона, мобілізованих, вагнерівців, штурмовиків й десантників.

"У Бахмуті вирішиться історія війни на найближчі кілька місяців. Сподіваюся, що битвою за Бахмут російська армія скрутить собі шию. Після Бахмута у росіян знову не вистачатиме людей і техніки", - додав Сазонов.

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Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках - намагається покращити тактичне положення

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