Про це передає у ранковому зведенні 15 грудня Генштаб ЗСУ.

На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

За 14 грудня противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати позицій наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб доповідав, що ворожі війська замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка, що на окупованій території Херсонської області.

Також загарбники проводять роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії.

Своєю чергою українські захисники за 14 грудня успішно відбили атаки ворожих військ в 6 населених пунктах Донеччини. А авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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