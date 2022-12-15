Про це передає у ранковому зведенні 15 грудня Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Також ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

12 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що мінометним вогнем окупанти знищують Херсон.

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в етері Еспресо зазначив, що ворог вбачає у річці Дніпро велику природну перешкоду, яка дуже складна для форсування, тому кидає зусилля на будівництво захисних споруд. Але через будівництво ворогом ліній оборони на лівобережжі Херсонщини у Криму виник дефіцит бетону.

Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Були загиблі та поранені.

13 грудня стало відомо, що з районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська. Того ж дня у Херсонській області одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів.

Вже 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.

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