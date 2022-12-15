Росіяни замінували дачні ділянки на узбережжях річок Конка і Чайка та "евакуювали" жителів острова біля Херсона, - Генштаб
Ворожі війська замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка, що на окупованій території Херсонської області
Про це передає у ранковому зведенні 15 грудня Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Також ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.
- 12 грудня голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що мінометним вогнем окупанти знищують Херсон.
- Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в етері Еспресо зазначив, що ворог вбачає у річці Дніпро велику природну перешкоду, яка дуже складна для форсування, тому кидає зусилля на будівництво захисних споруд. Але через будівництво ворогом ліній оборони на лівобережжі Херсонщини у Криму виник дефіцит бетону.
- Упродовж дня 12 грудня росіяни кілька разів атакували Херсон, влучили по житлових мікрорайонах і медичних закладах. Були загиблі та поранені.
- 13 грудня стало відомо, що з районів Новомиколаївки та Михайлівки Херсонської області Росія відводить свої війська. Того ж дня у Херсонській області одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів.
- Вже 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.
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