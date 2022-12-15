Загарбники намагаються переключити ЗАЕС до енергетичної системи РФ, - Генштаб
Окупанти проводять роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії
Про це передає у ранковому зведенні 15 грудня Генштаб ЗСУ.
На Запорізькому напрямку противник продовжує обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру вздовж річки Дніпро.
В області постраждали Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка.
Також окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.
- 27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили. Крім того, заступник головного інженера ЗАЕС Юрій Чернічук перейшов на бік окупантів.
- 2 грудня повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається на вирішення ситуації навколо ЗАЕС до кінця року.
- 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.
- Вже 8 грудня Енергоатом інформував, що днем раніше російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.
- А 9 грудня російські військові вдерлися до приміщень станції, побили начальника Управління соціальних програм ЗАЕС та його заступника і вивезли чоловіків у невідомому напрямку.
- Центр національного спротиву 14 грудня писав, що окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.
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