Про це передає у ранковому зведенні 15 грудня Генштаб ЗСУ.

За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Своєю чергою українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Генштаб також доповідав, що ворожі війська замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка, що на окупованій території Херсонської області.

Також загарбники проводять роботи з переключення Запорізької АЕС до енергетичної системи Росії.

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