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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила 420 військових, 61 крилату ракету та 5 танків, - Генштаб ЗСУ

17 грудня, 2022 субота
10:52
війна з Росією Втрати окупантів

За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 97 тис. загарбників, 653 крилаті ракети та 2985 танків

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

З 24 лютого по 17 грудня Росія втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб,
  • танків ‒ 2985 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1947 (+1) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+61) од,
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+2) од.

Дані за напрямками, де ворог зазнав найбільших втрат, уточнюють.

  • 16 грудня Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили. У низці регіонів повідомили про роботу ППО.
  • Російські ракети поцілили у житловий будинок у Кривому Розі, унаслідок чого четверо людей загинуло.
  • У Запоріжжі зафіксували влучання 15 ракет ворога, також влучання ракет зафіксовано в інших містах. Докладніше про наслідки масованої атаки - тут.
  • Унаслідок масованих обстрілів пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.

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