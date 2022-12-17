За добу Росія втратила 420 військових, 61 крилату ракету та 5 танків, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

З 24 лютого по 17 грудня Росія втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб,

танків ‒ 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+61) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+2) од.

Дані за напрямками, де ворог зазнав найбільших втрат, уточнюють.

16 грудня Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили. У низці регіонів повідомили про роботу ППО.

Російські ракети поцілили у житловий будинок у Кривому Розі, унаслідок чого четверо людей загинуло.

У Запоріжжі зафіксували влучання 15 ракет ворога, також влучання ракет зафіксовано в інших містах. Докладніше про наслідки масованої атаки - тут.

Унаслідок масованих обстрілів пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.