За добу Росія втратила 420 військових, 61 крилату ракету та 5 танків, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 97 тис. загарбників, 653 крилаті ракети та 2985 танків
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
З 24 лютого по 17 грудня Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб,
- танків ‒ 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
- артилерійських систем – 1947 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+61) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 174 (+2) од.
Дані за напрямками, де ворог зазнав найбільших втрат, уточнюють.
- 16 грудня Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили. У низці регіонів повідомили про роботу ППО.
- Російські ракети поцілили у житловий будинок у Кривому Розі, унаслідок чого четверо людей загинуло.
- У Запоріжжі зафіксували влучання 15 ракет ворога, також влучання ракет зафіксовано в інших містах. Докладніше про наслідки масованої атаки - тут.
- Унаслідок масованих обстрілів пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.
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