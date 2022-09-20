Росіяни крадуть українських дітей: до Москви вивезли ще 135 діток з Донеччини, – Андрющенко
Росія вивезла літаком міноборони до Москви ще 135 дітей з Донеччини, зокрема серед них є трирічна дівчинка з Маріуполя
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, вивезеним дітям одразу видають російське громадянство. Надалі їх планують розселити по російських сім’ях в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижньогородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях і в Москві.
Наразі депортованих українських дітей утримують в таборі під Москвою.
"Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен Росії Львова-Белова", – додав Андрющенко.
- Наприкінці липня в українському МВС повідомляли, що до Росії примусово вивезли щонайменше 5600 дітей. В Україні створюють механізм їх повернення.
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