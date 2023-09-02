Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Росіяни масово страхують житло від атак безпілотників, - ЗМІ

Росіяни масово страхують житло від атак безпілотників, - ЗМІ

2 вересня, 2023 субота
06:41
Економіка безпілотник, дрон

У Росії зріс попит на страхування від ударів та падіння безпілотників на тлі дедалі частіших випадків атак по території РФ

Про це пише російське видання "Известия", посилаючись на страхові компанії РФ.

Зазначається, що з липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс. Доплата за це становитиме від 500 до 5 тис. рублів залежно від програми.

За словами гендиректора однієї страхової компанії в РФ, у класичні програми страхування майна включено загрозу зіткнення та удару, яка покриває і збитки від падіння об'єктів, що літають. Проте терористична атака тут буде винятком.

Така послуга нібито була і раніше, але вказувалася як падіння стороннього об'єкта, наприклад дерева або бурульки. Зараз вона виділяється як окремий ризик, тому що деякі клієнти просять саме покриття від дронів. Росіяни отримають виплату, якщо відшкодування передбачено договором.

За даними "Росгосстраху", покриттям збитків від терористичних атак і падіння дронів цікавляться як нові клієнти, так і власники полісів. Останні просять роз'яснити, чи включені подібні загрози до їх планів страхування. 

Видання зазначає, що попит на захист від падіння дронів зростає в основному з боку бізнесу, розташованого в західній частині країни. За їхніми словами, це пов'язано з нещодавніми атаками БПЛА. Учасники страхового ринку ставляться до такого покриття насторожено, і чим суми потенційних відшкодувань вищі, тим менша можливість купити поліс від подібних ризиків.

  • Протягом серпня 2023 року територію Росії 25 разів атакували безпілотні летальні апарати. Більшість з дронів досягли своїх цілей. За словами розвідки Великої Британії, це свідчить про труднощі у російській ППО.
Росія
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
мобілізація
1 вересня, 2023 п'ятниця
В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, проте є нюанси
1 вересня, 2023 п'ятниця
"Криворукі якісь": ГУР показало, як два ворожі гелікоптери та літак не змогли спіймати український дрон
Данило Гетманцев
31 серпня, 2023 четвер
Гетманцев розповів про підготовку законопроєкту щодо нового тимчасового податку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 вересня
08:08
Балтійське море
У Балтійському морі вперше проведуть навчання, спрямовані на відбиття атак РФ
08:00
Огляд
Чтиво для дорослих, що в наших руках і рецепти з аніме - 5 книг, де руйнуються міфи
07:52
Оновлено
окупанти, орки
Протягом доби окупанти втратили на війні 570 солдатів, 12 танків і засіб ППО, - Генштаб
07:35
Омбудсмен розповів, скільки дітей з України всиновили росіяни за час війни
07:19
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: патрульна організувала збір коштів на лікування та адвокатів
06:23
окупанти орки
ISW пояснив, для чого Росія створила "резервну армію"
05:56
зарядні станції для електрокарів
США виділять $15,5 млрд на підтримку переходу на електромобілі
05:31
КНДР запустила відразу декілька крилатих ракети у напрямку Жовтого моря
05:03
радбез ООН
В ООН  прокоментували імовірність приїзду Зеленського на засідання Радбезу по Україні
04:35
аеропорти, Нідерланди, світ
Аеропорт Амстердама скорочує кількість рейсів: причина
04:07
Джейк Салліван
Салліван зустрівся з очільниками антикорупційної вертикалі України
03:39
Данія
Уряд Данії збільшує фінансування фонду допомоги Україні
03:11
Анналена Бербок
Німеччина, яка почала Другу світову війну, несе особливу відповідальність за мир сьогодні, - Бербок
02:43
Оновлено
Кримський міст
Окупанти повідомили, нібито українські морські дрони атакували Кримський міст
02:20
вибори днр
У ЄС засудили псевдовибори РФ на окупованих територіях України
02:00
OPINION
Сергій Будкін
Чи реально отримати кошти на відновлення України від Росії
01:52
Олексій Данілов
Україна зможе вражати ворожі цілі навіть на 1,5 тис. кілометрів, - Данілов
01:24
США допомога
У новому пакеті допомоги США вперше нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, – Reuters
01:22
"Першим публічно виступив за передачу F-16 Україні": Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який іде у відставку
00:33
Оновлено
У Білорусі заявили, нібито військовий гелікоптер Польщі порушив їхній кордон. У МЗС і збройних силах Польщі прокоментували
00:28
Оновлено
спорт, футбол, Іспанія, Роман Яремчук
Футболіст збірної України перейшов у іспанську "Валенсію"
00:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
00:18
Оновлено
збитий "Шахед"
Міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в атаках дронів по Бєлгородській області
00:06
"Ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію": Юсов про тестування далекобійної зброї
2023, п'ятниця
1 вересня
23:56
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ знищили за добу 9 російських складів боєприпасів на Таврійському напрямку
23:41
Ексклюзив
"Було зовнішнє втручання": військовий аналітик про можливу причину зіткнення навчально-бойових літаків на Житомирщині
23:31
на фото Олександр Грибан
Справа про зловживання на понад 62 млн грн: ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра економіки Грибану
23:13
Олімпіада-2022, збірна Росії
Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023
23:00
Оновлено
Данія
Данія скоротить кількість представників російського посольства. МЗС РФ відреагувало
22:21
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 вересня
22:19
Перший дзвоник у метро: в Харкові символічну лінійку відвідали 400 учнів
22:02
Ексклюзив
Саломе Зурабішвілі
"Уряд влаштовує політичне шоу": депутат парламенту Грузії про спробу імпічменту президентки
21:49
Німеччина
У Німеччині чоловік напав на дітей, які розмовляли українською, і скинув 10-річного хлопчика з мосту
21:45
Вибухи у Макіївці
Війна поступово переноситься на територію Росії, ударів дронів побільшає, - Подоляк
21:29
Збірна Італії, Ліга націй
Італія оголосила список футболістів на матч з Україною
21:06
Аналітика
Сергій Згурець
Просування ЗСУ під Бахмутом та співвідношення втрат зброї під час контрнаступу: воєнні підсумки тижня
21:01
на фото: наслідки російського обстрілу тракторної бригади на Херсонщині
Під артобстріл РФ на Херсонщині потрапила тракторна бригада: один аграрій загинув, іншого травмовано
20:48
Назарій Русин, "Зоря"
Футболіст "Зорі" Русин перейшов в "Сандерленд"
20:33
граната
На Житомирщині в руках 13-річного хлопчика здетонував запал гранати: дитина в лікарні
20:28
Борис Джонсон
Боротьба України за свободу визначить розвиток світу на десятиліття вперед, - Борис Джонсон у колонці для Daily Mail
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV