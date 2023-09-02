Росіяни масово страхують житло від атак безпілотників, - ЗМІ

Про це пише російське видання "Известия", посилаючись на страхові компанії РФ.

Зазначається, що з липня цього року до страхових компаній дозволили включати ризик тероризму та диверсії, оскільки попит у споживачів зріс. Доплата за це становитиме від 500 до 5 тис. рублів залежно від програми.



За словами гендиректора однієї страхової компанії в РФ, у класичні програми страхування майна включено загрозу зіткнення та удару, яка покриває і збитки від падіння об'єктів, що літають. Проте терористична атака тут буде винятком.



Така послуга нібито була і раніше, але вказувалася як падіння стороннього об'єкта, наприклад дерева або бурульки. Зараз вона виділяється як окремий ризик, тому що деякі клієнти просять саме покриття від дронів. Росіяни отримають виплату, якщо відшкодування передбачено договором.

За даними "Росгосстраху", покриттям збитків від терористичних атак і падіння дронів цікавляться як нові клієнти, так і власники полісів. Останні просять роз'яснити, чи включені подібні загрози до їх планів страхування.



Видання зазначає, що попит на захист від падіння дронів зростає в основному з боку бізнесу, розташованого в західній частині країни. За їхніми словами, це пов'язано з нещодавніми атаками БПЛА. Учасники страхового ринку ставляться до такого покриття насторожено, і чим суми потенційних відшкодувань вищі, тим менша можливість купити поліс від подібних ризиків.