Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Вже який день рашисти не можуть взяти Сєверодонецьк, політично важливе для них місто. Щобільше, було повідомлення, що наші війська змогли накрити там штаб окупантів, при чому за допомогою гранатометів. Тож на тактичному рівні у нас набагато менше проблем, аніж у росіян", - сказав він.



Також Киричевський додав, що російські загарбники готуються до контрнаступів українського війська.

"На Херсонщині окупанти дійшли до того, що будують залізобетонні укріплення біля того самого Північнокримського каналу. Іншими словами рашисти морально готуються до того, що ми можемо вийти на адмінкордони до Криму", - наголосив експерт.

"Наші контратаки створюють гарні передумови для звільнення Херсонщини", - аналітик Defence Express Сергій Згурець вважає, що по лінії населених пунктів між Миколаєвом та Херсоном ми маємо можливість поступово тиснути на російські війська по зоні річки Інгулець та витискати противника з території



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