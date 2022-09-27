Росіяни можуть скинути Путіна, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс

Про це він написав у своєму Twitter.

"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - написав Габріелюс Ландсбергіс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb