Росіяни можуть скинути Путіна, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви вірить, що росіяни можуть позбутися режиму Путіна, якщо наважаться спробувати
Про це він написав у своєму Twitter.
"Литовці скинули радянський режим, українці позбулися Януковича, іранські жінки повстали проти брутальності режиму в Ірані, і росіяни можуть скинути Путіна. Не варто недооцінювати силу свободи", - написав Габріелюс Ландсбергіс.
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