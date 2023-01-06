Росіяни можуть використовувати дрони-розвідники для атак на цивільні об‘єкти, – генерал Павлюк

Про це він написав у telegram.

Зокрема у дописі, він нагадав, що "нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ".

"Відповідно, ворог намагається використовувати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скиду осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об‘єкти", - зауважив Павлюк.

За його словами, "Сили оборони контролюють цю ситуацію і вживають необхідні заходи для максимального захисту нашого неба від ворожих БПЛА".

6 січня російські окупанти обстріляли Краматорськ і Курахове, поранений мирного жителя.

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