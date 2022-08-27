Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На ЗАЕС є сховища з відпрацьованим ядерним паливом. Це паливо може використовуватися для "брудних" бомб, якщо викинути частину паливних мас та покласти у бомбу радіаційні матеріали. Росіяни можуть зробити провокацію - зробити бомбу, а потім звинувачувати Україну", - вважає Желєзняк.

За його словами, важливо, щоб місія МАГАТЕ перевіряла не лише стан реакторів на ЗАЕС, але і сховища станції.

"Ці сховища знаходилися під зовнішнім контролем, але цей контроль переривався. Щоб запобігти провокаціям, важлива постійна присутність експертів на ЗАЕС", - зауважив Желєзняк.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, де підняв тему ЗАЕС і заявив, що ситуація продовжує бути дуже ризикованою

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb