Росіяни можуть влаштувати провокацію на ЗАЕС: відпрацьоване ядерне паливо використовується для "брудних" бомб, - експерт з атомної енергетики Желєзняк
Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету та колишній чорнобильський ліквідатор Марк Желєзняк зауважив, що МАГАТЕ має найважливішу функцію - це функція контролю нерозповсюдження ядерної зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На ЗАЕС є сховища з відпрацьованим ядерним паливом. Це паливо може використовуватися для "брудних" бомб, якщо викинути частину паливних мас та покласти у бомбу радіаційні матеріали. Росіяни можуть зробити провокацію - зробити бомбу, а потім звинувачувати Україну", - вважає Желєзняк.
За його словами, важливо, щоб місія МАГАТЕ перевіряла не лише стан реакторів на ЗАЕС, але і сховища станції.
"Ці сховища знаходилися під зовнішнім контролем, але цей контроль переривався. Щоб запобігти провокаціям, важлива постійна присутність експертів на ЗАЕС", - зауважив Желєзняк.
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