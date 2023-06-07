Росіяни можуть й далі намагатися знищувати ГЕС, щоб позбавити Україну енергетики, - полковник СБУ Костенко
Росіяни взимку знищували теплові електростанції ракетними ударами, зараз можуть почати знищувати гідрогенерацію, щоб позбавити нас енергетики
Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.
"Треба розбиратися, чому вони дійсно вирішили закрити всі шляхи, і Новокаховську дамбу. Вони всіма шляхами намагаються зупинити наш контрнаступ. Можливо, таким чином вони будуть намагатися знищувати інші наші гідроелектростанції. Вони взимку знищували теплові електростанції ракетними ударами, зараз можуть почати гідрогенерацію знищувати, щоб позбавити нас енергетики. Теплову генерацію вони нищили та пошкодили сильно. Без теплової та водної наша атомна генерація буде неспроможна повністю нас забезпечити, зелена не зможе перекрити всі наші потреби", - вважає Костенко.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, читайте за посиланням.
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