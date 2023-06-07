Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.

"Треба розбиратися, чому вони дійсно вирішили закрити всі шляхи, і Новокаховську дамбу. Вони всіма шляхами намагаються зупинити наш контрнаступ. Можливо, таким чином вони будуть намагатися знищувати інші наші гідроелектростанції. Вони взимку знищували теплові електростанції ракетними ударами, зараз можуть почати гідрогенерацію знищувати, щоб позбавити нас енергетики. Теплову генерацію вони нищили та пошкодили сильно. Без теплової та водної наша атомна генерація буде неспроможна повністю нас забезпечити, зелена не зможе перекрити всі наші потреби", - вважає Костенко.