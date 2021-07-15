Росіяни можуть заборонити в'їзд до Криму невакцинованим від коронавірусу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ "заступника міністра охорони здоров'я Криму" Антона Лясковського в ефірі одного із телеканалу

На запитання чи плануються в Криму заходи, які були введені в Краснодарському краї (з 1 серпня готелі обов'язані заселяти туристів за умови наявності сертифіката про вакцинацію) він заявив, що "можливо, ми до цього теж прийдемо".

За його словами, туристи можуть вакцинуватися на у Криму вакцинами з РФ "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".