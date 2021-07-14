Росіяни на Донбасі задіяли заборонену зброю: загинув боєць ООС, ще 7 військових постраждали
У вівторок, 13 липня, російські війська у районі проведення операції Об’єднаних сил 13 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
13 липня унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро військових зазнали поранень і один - бойового травмування.
Постраждалих військових госпіталізовано, стан здоров’я одного з поранених тяжкий, інших - задовільний.
Від початку доби 14 липня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: неподалік населеного пункту Луганське росіяни обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У результаті цього обстрілу один український військовий зазнав поранення, його госпіталізовано. Стан пораненого задовільний.
Новина доповнюється.
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