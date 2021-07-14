Росіяни на Донбасі задіяли заборонену зброю: загинув боєць ООС, ще 7 військових постраждали

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



13 липня унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро військових зазнали поранень і один - бойового травмування.



Постраждалих військових госпіталізовано, стан здоров’я одного з поранених тяжкий, інших - задовільний.



Від початку доби 14 липня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: неподалік населеного пункту Луганське росіяни обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У результаті цього обстрілу один український військовий зазнав поранення, його госпіталізовано. Стан пораненого задовільний.



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