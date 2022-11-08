Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Череватий зазначив, що ці напрямки є епіцентром російської війни, там точаться найжорстокіші та найкривавіші бої.

За словами речника, окупанти застосовують усі наявні види зброї, зокрема артилерію, РСЗВ та авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Правда, один раз вони застосували Су-25 - випустили по своїх позиціях ракети", - сказав Череватий.

Наприкінці жовтня СБУ впіймала коригувальника російських ракетних ударів по Бахмуту.

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