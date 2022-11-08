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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни на Донеччині обстріляли ракетами з Су-25 свої ж позиції

8 листопада, 2022 вiвторок
14:28
війна з Росією Су-25 росія

Російські військові випустили ракети з літака Су-25 по своїх же позиціях на Донецькому напрямку

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Росіяни зазнають величезних втрат у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара. Череватий зазначив, що ці напрямки є епіцентром російської війни, там точаться найжорстокіші та найкривавіші бої.

За словами речника, окупанти застосовують усі наявні види зброї, зокрема артилерію, РСЗВ та авіацію.

"Зокрема, на Донецькому напрямку за цю добу було застосовано 12 разів авіацію. Правда, один раз вони застосували Су-25 - випустили по своїх позиціях ракети", - сказав Череватий.

  • Наприкінці жовтня СБУ впіймала коригувальника російських ракетних ударів по Бахмуту.

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Новини
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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