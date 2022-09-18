Росіяни на Херсонщині виселяють цивільне населення з власних помешкань
Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни
Про це в оперативному зведенні Генштабу повідомив речник Олександр Штупун.
"За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України", – йдеться в повідомленні.
Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв.
"Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", – повідомив Штупун.
На тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення.
"Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій", – повідомили в генеральному штабі.
- Нагадаємо, Генштаб також повідомив, що ЗСУ вразили понад 200 об'єктів окупантів і в росіян значні втрати особового складу.
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