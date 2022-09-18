Росіяни на Херсонщині виселяють цивільне населення з власних помешкань

Про це в оперативному зведенні Генштабу повідомив речник Олександр Штупун.

"За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України", – йдеться в повідомленні.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв.

"Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", – повідомив Штупун.

На тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення.

"Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій", – повідомили в генеральному штабі.

Нагадаємо, Генштаб також повідомив, що ЗСУ вразили понад 200 об'єктів окупантів і в росіян значні втрати особового складу.

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