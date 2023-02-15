Росіяни на окупованій території Донеччини розпочали повне блокування сервісів Google

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Прощавай Google. У Маріуполі та на всій частині окупованої Донеччини ФСБ розпочала повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також недоступний Zoom", - ствердив він.

Як пише радник мера Маріуполя, можливість користування послугами Google зберігається лише за умови використання VPN.