Росіяни на окупованій території Донеччини розпочали повне блокування сервісів Google
На території тимчасово захопленої Донецької області російські спецслужби розпочали остаточне блокування сервісів і пошукової системи Google
Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Прощавай Google. У Маріуполі та на всій частині окупованої Донеччини ФСБ розпочала повне блокування сервісів та пошукової системи Google. Також недоступний Zoom", - ствердив він.
Як пише радник мера Маріуполя, можливість користування послугами Google зберігається лише за умови використання VPN.
- Нагадаємо, раніше єдиний мобільний оператор, який працює на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний інтернет.
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