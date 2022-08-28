Про це в ефірі Еспресо сказала депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

За її словами, окупанти проводять дуже незрозумілу роботу з псевдореферендумом, а про дату 11 вересня уже не кажуть.

"Вони намагаються працювати з місцевим населенням, нам розповідають місцеві мешканці, що вони обрали нову тактику - ходять по будівлях та роздають листівки і збирають підписи начебто на виплату соцдопомоги", - розповіла депутатка.

Вона наголосила, що в цих листівках зазначається, що нібито буде виплачуватися допомога, зокрема дітям, які йтимуть до школи та новонародженим.

"Росіяни в цей же момент заповнюють документи, де беруть такі ж дані, як і на псевдореферендум - паспортні дані, вони також просять людей розписатися. Ходять чутки, що після цих обходів, можуть оголосити, що це і був "референдум". Наскільки це законно, дадуть оцінку правоохоронці", - підсумувала Сисоєва.