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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни на окупованому Запоріжжі збирають підписи на "виплату соцдопомоги", після цього можуть оголосити, що псевдореферендум відбувся, - депутатка райради Сисоєва
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Росіяни на окупованому Запоріжжі збирають підписи на "виплату соцдопомоги", після цього можуть оголосити, що псевдореферендум відбувся, - депутатка райради Сисоєва

28 серпня, 2022 неділя
17:00
війна з Росією окупанти Мелітополь

Росіяни в окупованій частині Запорізькій області знайшли нову тактику, як збирати дані місцевих мешканців для того, щоб провести псевдореферендум

Про це в ефірі Еспресо сказала депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

За її словами, окупанти проводять дуже незрозумілу роботу з псевдореферендумом, а про дату 11 вересня уже не кажуть.

"Вони намагаються працювати з місцевим населенням, нам розповідають місцеві мешканці, що вони обрали нову тактику - ходять по будівлях та роздають листівки і збирають підписи начебто на виплату соцдопомоги", - розповіла депутатка.

Вона наголосила, що в цих листівках зазначається, що нібито буде виплачуватися допомога, зокрема дітям, які йтимуть до школи та новонародженим.

"Росіяни в цей же момент заповнюють документи, де беруть такі ж дані, як і на псевдореферендум - паспортні дані, вони також просять людей розписатися. Ходять чутки, що після цих обходів, можуть оголосити, що це і був "референдум". Наскільки це законно, дадуть оцінку правоохоронці", - підсумувала Сисоєва.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

референдум
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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