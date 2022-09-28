Про це повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак у прямому ефірі телемарафону єдиних новин.

Вона зазначила, що НСЗУ підтримує зв'язок з усіма керівниками та медичними закладами на тимчасово окупованих територіях. Також вона повідомила, що окупанти, крім тиску на самих медиків, віддають неправомірні укази та грабують медзаклади.

"Ми тримаємо зв'язок з усіма нашими керівниками, з усіма медзакладами. Це не тільки погрози, це тиск на рідних, на близьких, це якісь неправомірні укази, це пограбування наших медзакладів", - поділилася Гусак.

Так, нещодавно, за словами голови НСЗУ, відбулася зустріч із керівниками медичних закладів на звільненій Харківщині. Гусак розповіла, що з лікарень вивозили все, включно зі столами. Також так зване міністерство охорони здоров'я ЛНР забороняло окремим групам лікарів надавати медичну допомогу.

"Це важко слухати спокійно. Навіть у звичайних фельдшерсько-акушерських пунктах вивозилося все до столів включно. Тобто, все обладнання, комп'ютерна техніка. У нас були приклади, коли так званому міністерству охорони здоров'я "ЛНР" не подобалося те, що медичну допомогу можуть надавати лікарі первинки ФОП, і я ніколи не думала, що ми дійдемо до того, що їм будуть забороняти (надавати меддопомогу - ред.), і ці лікарі вночі йтимуть до своїх пацієнтів, щоб надати меддопомогу", - повідомила Гусак.

Крім того, деяких працівників медзакладів могли місяцями тримати в підвалах і вимагали доступ до рахунків лікарень. Окупанти не давали їм надавати медичну допомогу та неодноразово порушували міжнародне право.

Гусак подякувала тим лікарям, які лишилися на тимчасово окупованих територіях і продовжують надавати меддопомогу.

"Я хочу подякувати ти медпрацівникам, які залишилися зі своїми пацієнтами. Тому що насправді не виїхали люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку. Необхідність у медичній допомозі таким людям є", - сказала голова НСЗУ.

Раніше МОЗ повідомило, що за час повномасштабної війни Росія зруйнувала в Україні 127 медзакладів і пошкодила ще 826.