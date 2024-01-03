Росіяни на ТОТ формують список "спостерігачів" на виборах президента РФ, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Там наголошують, що усі “вибори" у Росії не є механізмом зміни влади, а є "суцільним карго-культом, який лиш імітує процедуру в розвинених державах".

Водночас частиною культу у РФ є так звані спостерігачі, які нібито неупереджені й слідкують за процесом.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, таких спостерігачів назначає "громадська палата", яка підпорядкована президенту РФ.

"Наразі так звані місцеві осередки цієї палати й формують перелік колаборантів, які виконають роль спостерігачів у березні 2024 року", - додають у ЦНС.

Що відомо про президентські вибори у РФ

8 грудня Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними, їх проводитимуть з 15 по 17 березня.

Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ і накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля. Вони прагнуть приховати відсутність явки на президентських виборах РФ та намалювати свої цифри.

У ЦНС також повідомляли, що росіяни на ТОТ за допомогою військових збирають підписи на підтримку кандидата у президенти РФ Володимира Путіна.