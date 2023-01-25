Про це поінформували Військово-Морські сили ЗСУ.

25 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед них є 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп яких може скласти близько 28 одиниць.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 5 січня Наталя Гуменюк повідомляла, що під час масованого ракетного обстрілу України 14 січня Росія використала лише половину ракет "Калібр", які підготувала в Чорному морі для удару

Станом на 19 січня ОК "Південь" звітувало: попри шторм, загарбники надалі тримали ракетоносії у Чорному морі, на бойовому чергуванні перебували 6 кораблів із сумарним залпом до 40 "калібрів".

За даними речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, станом на 21 січня в Чорному морі перебували 11 кораблів РФ, 5 із них - ракетоносії. Так, сумарний залп можливої атаки сягав 36 "калібрів".

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