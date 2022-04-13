Росіяни накопичують техніку під Рубіжним, - Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватися транспортом, який організувала влада області

Про це повідомила Луганська ОВА.



"Росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються", - розповів Сергій Гайдай.



На 13 квітня не відкрили жодного гумкоридору, адже на Луганщині окупанти ведуть обстріли за всіма напрямками. Однак мешканців Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька за першої змоги евакуюють до безпечних областей України. Щодня вивозять людей і з Кремінної. Зранку 13 квітня з міста виїхало 30 людей.



За словами віце-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, росіяни не тільки порушють "тишу", але й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях.



"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає - напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема - автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на Росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо - евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення - у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче. Всі організовані нами автобуси і поїзди безкоштовні", - наголосив Сергій Гайдай.



Місця зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Первомайська, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, в Україні 13 квітня не будуть відкривати гумкоридори через дії окупантів.



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