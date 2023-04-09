Росіяни налагодили "відрядження" фахівців РФ на тимчасово окуповані території через кадровий голод, - Центр нацспротиву
Місцеві жителі тимчасово окупованих територій відмовляються співпрацювати з ворогом: росіяни організували "відрядження" робітників РФ на ці землі
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
Місцеві мешканці тимчасово окупованих територій відмовляються співпрацювати з ворогом: росіяни налагодили систему "відряджень" у ці регіони робітників з РФ.
"Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ", - зазначили в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російський ворог продовжує намагатись виконувати план примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих регіонів України.
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