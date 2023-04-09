Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Місцеві мешканці тимчасово окупованих територій відмовляються співпрацювати з ворогом: росіяни налагодили систему "відряджень" у ці регіони робітників з РФ.

"Більшість керівних посад в окупаційних адміністраціях та структурах майже відразу зайняли росіяни. Проте залишаються серйозні проблеми з працівників середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, проте це не працює і окупанти мусять застосовувати значно важчий та ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ", - зазначили в ЦНС.