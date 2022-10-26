Росіяни намагались прорвати позиції ЗСУ на Півдні: відбувся стрілецький бій, атаки відбито, ворог з втратами відступив
На південному фронті російські загарбники намагались покращити своє становище та прорвати оборону ЗСУ, але з втратами відступили
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"У другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами", - пишуть у "Півдні".
В оперативному командуванні наголосили, що підрозділи ЗСУ - без втрат. Стосовно росіян - уточнюється.
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