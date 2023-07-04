Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"Російські війська здійснили черговий терористичний акт стосовно місцевого населення Сумської області. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

"Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - додали військові.

Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.

В ОК "Північ" закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися, аби не наражати себе на небезпеку.