Росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, загинули двоє цивільних
3 липня росіяни намагалися проникнути на територію Сумщини, а зазнавши невдачі, відкрили вогонь по мирному населенню. Загинули дві людини, ще одну поранено
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"Російські війська здійснили черговий терористичний акт стосовно місцевого населення Сумської області. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.
"Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування", - додали військові.
Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.
В ОК "Північ" закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися, аби не наражати себе на небезпеку.
- Наприкінці червня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв також закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися. "Ворог із незрозумілою наполегливістю майже щодня тероризує територію Сумщини, особливо не обираючи методи. Росіяни ведуть вогонь із РСЗВ, артилерії та завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами", - зазначив він.
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