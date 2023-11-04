Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових, - Генштаб ЗСУ
Оновлено

Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових, - Генштаб ЗСУ

4 листопада, 2023 субота
07:55
Війна з Росією Знищена техніка окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Російська армія намагалася відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 830 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 304 110 (+830)
  • танків ‒ 5276 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38)
  • артилерійських систем – 7363 (+35) 
  • РСЗВ – 861 (+7) 
  • засобів ППО ‒ 568 (+2)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39)
  • крилатих ракет ‒ 1551 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25)
  • спеціальної техніки ‒ 1038 (+4)

Росіяни намагалися відновити положення біля Кліщіївки та Роботиного, ЗСУ відбили ворожі атаки

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, даремними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали 2 ракетних удари по Україні

Крім того, ворог завдав 62 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Хромове, Кліщіївка, Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Новоселівка Перша, Авдіївка, Орлівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони 16 разів влучили по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника.

  • Російські терористи безрезультатно атакували українські позиції на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Гарбуз
1 листопада, 2023 середа
Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
08:44
нафта
США ухвалили рішення про посилення санкцій проти іранської нафти
08:38
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу
08:22
окупанти
У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА
08:19
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"
08:11
Оновлено
землетрус
У Непалі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 128 людей
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найкритичніший момент російсько-української війни
07:48
Ентоні Альбанезе
Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай
07:30
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття чотирьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
06:55
Китай та США
США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі
06:39
російська армія, мобілізація
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
06:18
Гроші
У жовтні на виплати держдопомоги сім’ям полонених перерахували 60 млн грн, - Мінреінтеграції
05:59
Ілон Маск
Маск повідомив, що проєкт Starlink вийшов на беззбитковість
05:36
Maersk
Надлишок потужностей: Компанія Maersk звільняє 10 тисяч працівників
05:08
Авдіївка
Росіяни готують новий штурм Авдіївки біля коксохімічного заводу, – ISW
04:40
Ядерна безпека
У ЄС 12  країн-членів просять дозволу на встановлення малих ядерних реакторів
04:12
Литва прапор
Литва планує витратити понад $3 млрд на військові закупівлі
03:16
Південна Корея
Південна Корея може надати Польщі кредит на $22,7 мільярда для придбання зброї, – ЗМІ
02:48
Apple Music
Продажі Apple падають: найгірше з iPad і Mac, але є ріст у iPhone та Apple Music
02:20
Газпром, пожежа, вертоліт
У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, який належить Газпрому
01:52
шторм
У Європі потужний шторм забрав життя щонайменше 14 людей
01:24
Еммануель Макрон та Біньямін Нетаньяху
Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі
00:56
ЗАЕС
МАГАТЕ провело чергову ротацію своєї місії на ЗАЕС
00:28
кордон Польща
З затримкою на добу: у Білорусі зафіксували порушення повітряного простору з боку Польщі
2023, п'ятниця
3 листопада
23:58
Білий дім
Білий дім попередив про необхідність зменшити пакети допомоги Україні
23:57
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
23:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Правильний і сміливий жест: дипломат Чалий про можливий візит Зеленського до Ізраїлю наступного тижня
23:20
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 листопада
23:01
На фото: актор Меттью Перрі
У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності
22:51
Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Суркіс відреагував на відставку Луческу
22:46
Сектор Гази
Уряд Гондурасу відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через ситуацію в Газі
22:37
Віталій Кличко
Мережею шириться фейк, ніби Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України
22:26
У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО, – бригадний генерал Баранов
22:13
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Під виглядом опонента Зеленського нам впарюють російського націоналіста": політолог Цибулько про заяви Арестовича
22:11
Сектор Гази
ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі
22:03
Дубінський, СБУ
Дубінському повідомили про підозру в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
21:50
генерал-майор Віктор Хоренко
"Причини особисто не знаю": екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про відставку зі ЗМІ
21:43
Ексклюзив
Байден проти Путіна
"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
21:20
Молдова
Фінансується РФ та підкуповує виборців: у Молдові виключили з виборчих перегонів партію "Шанс"
20:51
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
"Це небезпечна тенденція": нардеп Гончаренко про активізацію теми виборів навесні 2024 року в Україні
20:39
мзс Росії
РФ висилає болгарського журналіста у відповідь на рішення Софії вигнати російського пропагандиста Гацака
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV