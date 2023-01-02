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Росіяни намагаються наступати по Бахмутському напрямку, на Херсонському - перегруповуються - зведення Генштабу

2 січня, 2023 понедiлок
07:28
війна з Росією окупанти рф

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. А на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ

Про це у ранковому зведенні 2 січня передає Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдали 51 авіаційний удар по Україні, зокрема застосували 44 "шахеди"

Протягом минулої доби, 1 січня, противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БПЛА "Шахед-136". Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Інформацію про нічний удар 2 січня по столиці буде оголошено дещо пізніше. 

Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

ЗСУ поранили понад 170 росіян та знищили склад боєприпасів на Запоріжжі

У Генштабі підтверджують вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 

Так, в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. 

Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Українські воїни уразили 18 районів скупчення ворога за 1 грудня

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

Ворожі війська перегруповуються на Херсонщині

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. 

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. 

А на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине - Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М’ясожарівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема це - Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка на Донеччині. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувались у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Дар’ївки, Садового, Станіслава та Херсона.

  • Вночі на 2 січня 2023 року у столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.

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