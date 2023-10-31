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Війна з Росією: хроніка
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Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис, - Генштаб ЗСУ

31 жовтня, 2023 вiвторок
07:47
Війна з Росією втрати окупантів

Російські війська протягом доби на фронті не покидали спроб відновити втрачене положення у районі Кліщіївки та оточити Авдіївку на Донеччині, але ЗСУ відбили ворожі атаки та ліквідували ще 870 російських окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 31.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 300 810 (+870)
  • танків ‒ 5211 (+21)
  • бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29)
  • артилерійських систем – 7227 (+25) 
  • РСЗВ – 844 (+10) 
  • засобів ППО ‒ 562 (+3)
  • літаків – 321 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1546 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35)
  • спеціальної техніки ‒ 1016 (+2)

Росіяни намагаються відновити положення біля Кліщіївки та оточити Авдіївку, ЗСУ тримають оборону

За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 36 бойових зіткнень.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 2 атаки противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак загарбників.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти атакували Україну дронами та ракетами: ППО знищила усі "шахеди"

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі дрони противника.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони завдали понад 20 ударів по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БПЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

  • У ніч на 31 жовтня Росія завдала комбінованого повітряного удару по території України, використовуючи тактичну авіацію, ракети та шахеди. Деталі нічної атаки - читайте за посиланням.
Україна
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