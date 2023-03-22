Схоже, не всі розуміють як має працювати російська опозиція. Задача російської опозиції — не сподобатись українцям і на Оскарі заспівати "Червону калину", щоб ми тут всі стримано казали - "оце гарно".

Задача російської опозиції — відібрати голоси росіян від Путіна на найближчих виборах або, в кращому сценарії — отримати підтримку, необхідну для дострокових виборів і протестів.

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Тепер оцініть контекст — російське суспільство 8 років промите жорсткою пропагандою і втягнуте у війну, яку вони програють. Кожен з більш-менш відомих, хто публічно підтримує Україну — мусить одразу втікати, або спочатку втікає і тоді публічно підтримує Україну. І вслід йому сиплеться потік прокльонів і таврування зрадником. Тому кожен, хто хоче мати хоч якісь шанси на найближчих виборах — буде висловлюватись в межах соціальних трендів, бо його задача — відібрати голоси в Путіна і перемогти. Відібрати настільки багато, щоб навіть фальсифікації не допомогли. Це політика.

Тому Навальний та інші, хто хоче відібрати трон у Путіна — будуть послуговуватись його ж наративами, бо тільки це зараз хоче народ. Він буде казати про інтереси росіян і що зупинити війну — вигідно Росії, а не Україні. Він казав про Крим-не-бутерброд, бо це теж в межах цієї парадигми та канви. Що казати росіянам, які пісяють окропом що відібрали Крим? Що ви позорні шакали й Крим треба негайно віддати? І я як стану президентом, то це буде моє перше рішення? Увага, — які шанси у такого політика в Росії?)) Коли в телевізорі розповідають про натівські бази в Криму?

Навальний та інші, хто хоче відібрати трон у Путіна — будуть послуговуватись його ж наративами, бо тільки це зараз хоче народ. Він буде казати про інтереси росіян і що зупинити війну — вигідно Росії, а не Україні. Він казав про Крим-не-бутерброд, бо це теж в межах цієї парадигми та канви. Що казати росіянам, які пісяють окропом що відібрали Крим? Що ви позорні шакали й Крим треба негайно віддати?

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Задача Навального — відібрати трон у Путіна і він вже заручився підтримкою Заходу. Інакше давно б вже був би мертвим. Бо Путін прибрав навіть другорядних критиків, а тут чувак, який має теоретичні шанси на виборах.

Не має жодного значення, що там казатиме Навальний про українців і якою буде його політика до України. Ми цим не керуємо. Ми керуємо можливостями та шансами своєї країни, й коли ми вступимо в НАТО — нам байдуже, хто буде керувати Росією. Хай хоч Навальний за ручку з Путіним разом будуть сидіти потім, недурно в них дві птиці на гербі)). Ми будемо в НАТО і під захистом. І самі керуємо своєю безпекою, а не граємо в лотерею — хто там буде на Росії та чи буде він до нас добрий. Якби Росія на нас не напала і не планувала нападати – нікому б не було діла, хто виграв Оскар і що там на Росії взагалі.

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Росіяни нас не люблять. Саме тому їх президентом ніколи не стане той, хто симпатизує Україні. Прийміть це. Але може вже досить очікувати любові та симпатій від росіян? Воно ж нам і не треба

Так, росіяни нас не люблять. Саме тому їх президентом ніколи не стане той, хто симпатизує Україні. Прийміть це. Але може вже досить очікувати любові та симпатій від росіян? Воно ж нам і не треба.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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