Головна проблема росіянина — він не може визнати українця рівним собі. І справа не в тому, що Україна, як приємно думати самим українцям — основа імперії (це міф насправді українці просто були другим за величиною народом імперії).

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Справа не в тому, що Україна, як приємно думати самим українцям — основа імперії (це міф насправді українці просто були другим за величиною народом імперії). Справа ось у чому. Як тільки ти визнаєш українця рівним собі — ти відкриваєш ящик Пандори

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Справа ось у чому. Як тільки ти визнаєш українця рівним собі — ти відкриваєш ящик Пандори. Далі свою ідентичність вимагатимуть тувинці з калмиками. А потім, не дай Боже, і чукчі з ескімосами.

Сам росіянин не може собі в цьому признатися, але поки він не визнає цей факт, доти він буде пробувати наново відтворювати імперію.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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