Росіяни не пропускають евакуаційну колону з Мелітополя, понад 400 авто стоять у Василівці, - мер Мелітополя

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.



Він зауважив, що на окупованих територіях жити настільки небезпечно, що 1 квітня українці готові були виїжджати в кузовах вантажівок.



"За вчора з Мелітополя евакуювалися понад 2000 жителів. Але вчора російські окупанти на блокпосту у Василівці пропустили виключно автобуси, а приватні автомобілі не пропустили. І понад 400 легкових машин вчора стояли на блокпосту у Василівці й вимушені були залишитися ночувати на території заводу", - наголосив Іван Федоров.



Досі 2 тис. українців не пропускають крізь блокпост.



"Це дві тисячі наших громадян України, котрих російські окупанти тримають у заручниках, а ще гірше - вочевидь, як живий щит на Василівському блокпосту", - зазначив мер Мелітополя.



За його словами, дві години тому окупанти взяли в українців прізвища, імена, номери машин для якоїсь перевірки й тільки потім вирішуватимуть, чи пропускати їх на підконтрольну українській владі територію.



Нагадаємо, до окупованого Мелітополя російські загарбники намагаються провести лінію інтернету із Криму.

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