Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни тримаються Запорізької АЕС, адже вважають, що в разі успішної контратаки ЗСУ й звільнення Мелітополя чи інших міст, українські військові не підуть до Енергодару. Російські окупанти вважають, що Збройні сили України боятимуться ядерної катастрофи й відключення ЗАЕС", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що росіяни тримаються за ЗАЕС понад усе.

"Росіяни можуть використати свою присутність на ЗАЕС як аргумент, щоб затриматися на цій території. Контроль над Енергодаром - це золота акція, на думку росіян", - зауважив Віталій Портников.

22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції

25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.

Того ж дня видання Bloomberg повідомило, що МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.

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