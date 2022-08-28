Росіяни не йдуть із Запорізької АЕС, адже хочуть лишити цю територію своєю, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що російські військові не йдуть із Запорізької АЕС, адже хочуть лишити цю територію надалі окупованою
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Росіяни тримаються Запорізької АЕС, адже вважають, що в разі успішної контратаки ЗСУ й звільнення Мелітополя чи інших міст, українські військові не підуть до Енергодару. Російські окупанти вважають, що Збройні сили України боятимуться ядерної катастрофи й відключення ЗАЕС", - зазначив Портников.
Журналіст наголосив, що росіяни тримаються за ЗАЕС понад усе.
"Росіяни можуть використати свою присутність на ЗАЕС як аргумент, щоб затриматися на цій території. Контроль над Енергодаром - це золота акція, на думку росіян", - зауважив Віталій Портников.
- 22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції
- 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі.
- Того ж дня видання Bloomberg повідомило, що МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе