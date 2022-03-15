Росіяни не заходили на територію Дніпропетровщини, - голова облради

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.



"Входу окупантів на територію області не відбулося. Бойових дій на кордоні Дніпропетровщини у всіх напрямках не було і нині не ведеться", - написав він.



Лукашук також прокоментував дані про обстріл між Нікополем та Олексієвкою.



"Зараз там працюють співробітники ДСНС. Але наголошую, що по самому місту обстріл не вівся. Тому зберігайте спокій - ситуація стабільна", - зазначив голова облради.



Він додав, що на кордоні з Херсонською областю - повний контроль ЗСУ.



"Як я вже казав, зі сторони Кривого Рогу, Зеленодольська, міста Апостолове оборона посилена, тому там все спокійно", - зауважив Лукашук.



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