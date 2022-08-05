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Головна війна з Росією Росіяни обстріляли 3 райони Харкова: поранили трьох цивільних, пошкодили будинки, дитмайданчики й ринок

Росіяни обстріляли 3 райони Харкова: поранили трьох цивільних, пошкодили будинки, дитмайданчики й ринок

5 серпня, 2022 п'ятниця
10:24
війна з Росією обстріли на Харківщині

У Харкові й на Харківщині в ніч на 5 серпня росіяни поранили 3 людей, обстріляли будинки, дитмайданчики, заклад освіти та ринок

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За попередньою інформацією, із систем залпового вогню росіяни масовано обстріляли Шевченківський, Індустріальний і Салтівський райони Харкова. Постраждали будинки, магазини, ринок, приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. У багатьох будинках пшкоджені шибки. Піротехніки вилучили снаряди, котрі не розірвалися.

"Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", - наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, у ніч на 5 серпня окупанти накрили вогнем Чугуїв. Унаслідок цього три ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, ще одна впала поряд.

Упродовж доби окупанти обстрілювали міста й села  Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Інформація про постраждалих не надходила.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі - згодом", - зауважив голова ОВА.

Також росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Гусарівки Ізюмського району, але відступили з втратами. За словами Олега Синєгубова, українські захисники мають і інші успіхи на Харківщині.

  • 4 серпня на Харківському напрямку захисники України просунулися вглиб оборони противника та укріпили позиції. Окупанти намагаються втримати захоплені території.

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Харків
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Чугуїв
Військові новини
Ізюм
Олег Синєгубов
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