На Харківщині ЗСУ просунулись в глиб оборони противника та закріпили позиції
На Харківському напрямку захисники України просунулись в глибину оборони противника. Окупанти намагаються втримати захоплені території
Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулись в глибину оборони противника та закріпитися на вивільнених територіях", - сказав він.
За словами Громова, окупанти облаштували "волонтерський штаб" у російському населеному пункті Валуйки.
"На тимчасово окуповану територію України з цього штабу доставляють передачі для російських окупантів, а з території нашої держави цивільними автомобілями вивозять награбоване майно українців", – сказав він.
Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку армія РФ намагається прорвати оборону українських військ біля Гусарівки, бойові дії тривають. Також ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка.
- 3 серпня голова Харківської ОВА прокоментував поширення повідомлень щодо можливого повторного наступу російських військ на Харків.
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