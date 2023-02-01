Росіяни обстріляли Чернігівщину: вбили чотирьох мирних жителів і поранили ще одного
У середу, 1 лютого, через російську міну в населеному пункті Єліне, що на Чернігівщині, четверо місцевих жителів загинуло, один поранений
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.
Зазначається, що ворожа міна потрапила в погріб приватного будинку.
"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.
- Російські окупанти 1 лютого вкотре обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей, унаслідок чого поранення отримав мирний мешканець.
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