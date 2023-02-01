Росіяни обстріляли Чернігівщину: вбили чотирьох мирних жителів і поранили ще одного

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

Зазначається, що ворожа міна потрапила в погріб приватного будинку.

"Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один - отримав поранення і доправлений до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти 1 лютого вкотре обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей, унаслідок чого поранення отримав мирний мешканець.

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