Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримали двоє чоловіків

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог обстріляв житлові будинки. Поранень зазнали 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили українські військові.