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Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримали двоє чоловіків

15 травня, 2023 понедiлок
20:34
Війна з Росією обстріл Херсонщина

У понеділок, 15 травня, росіяни вдарили по селу Львове Тягинської громади Херсонщини - поранень зазнали двоє чоловіків

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог обстріляв житлові будинки. Поранень зазнали 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили українські військові. 

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Херсонщина
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