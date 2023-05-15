Росіяни обстріляли Херсонщину, поранення отримали двоє чоловіків
У понеділок, 15 травня, росіяни вдарили по селу Львове Тягинської громади Херсонщини - поранень зазнали двоє чоловіків
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що ворог обстріляв житлові будинки. Поранень зазнали 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили українські військові.
- Поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області на російській міні підірвався трактор. Водій дістав травми голови та рук.
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