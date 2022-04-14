Росіяни обстріляли Кремінну, пошкодили будинки та поранили двох людей, - Гайдай
На Луганщині окупанти обстріляли Кремінну й поранили двох людей, їх планують евакуювати до лікарень в інших областях України
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зауважив, що росіяни за останні кілька днів уже вкторе відкрили вогонь по Кремінній і пошкодили будинки, які зараз обстежують.
"Наразі дві людини поранені уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості. Вирішується питання відносно їх евакуації до лікувальних закладів інших областей", - додав Сергій Гайдай.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе