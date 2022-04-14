Росіяни обстріляли Кремінну, пошкодили будинки та поранили двох людей, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зауважив, що росіяни за останні кілька днів уже вкторе відкрили вогонь по Кремінній і пошкодили будинки, які зараз обстежують.



"Наразі дві людини поранені уламками снарядів. Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості. Вирішується питання відносно їх евакуації до лікувальних закладів інших областей", - додав Сергій Гайдай.

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