Росіяни обстріляли Куп'янськ: поранено 14-річного хлопця

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення дістав 14-річний хлопець. Госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - написав він.

Синєгубов закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними й перебувати в укриттях після оголошення повітряної тривоги.