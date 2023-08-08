Росіяни обстріляли Куп'янськ: поранено 14-річного хлопця
Удень 8 серпня російська окупаційна армія вдарила по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого дістав поранення 14-річний хлопець
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні під час обстрілу Куп'янська поранення дістав 14-річний хлопець. Госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - написав він.
Синєгубов закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними й перебувати в укриттях після оголошення повітряної тривоги.
- У липні через постійні ворожі обстріли на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.
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